Energiepläne des Ministers : Das steckt im Osterpaket von Robert Habeck

Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht bei seinen Energieplänen von einer „doppelten Dringlichkeit“. Was der Grünen-Politiker damit meint und was sein Osterpaket beinhaltet.

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sieht in seinem so genannten Osterpaket nach eigenen Worten die Voraussetzungen für Energiesicherheit und -souveränität der Bundesrepublik. „Zugleich legt es die Grundlagen dafür, dass Deutschland klimaneutral wird“, erklärte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.