Mitglieder stimmen für GroKo : Das sind die Reaktionen aus der Politik zum „Ja“ der SPD

66 Prozent der SPD-Mitglieder haben für eine Neuauflage der GroKo gestimmt. Die Meinungen sind gespalten.

von dpa, shz.de

04. März 2018, 10:42 Uhr

Berlin | Das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums ist eindeutiger ausgefallen, als viele vermutet haben: Eine 66 prozentige Mehrheit der SPD-Mitglieder hat für den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,39 Prozent. Damit ist der Weg frei für eine Regierungskoalition der beiden Volksparteien und eine erneute Kanzlerschaft von Angela Merkel.

„In der Diskussion sind wir weiter zusammengewachsen.“ - Olaf Scholz, kommissarischer Parteichef der SPD

Bei der Verkündung des Ergebnisses erklärte Olaf Scholz, die SPD wolle in eine neue Große Koalition je drei weibliche und drei männliche Minister entsenden. Die Diskussionen der letzten Wochen über einen Eintritt in eine neue große Koalition bewertet Scholz positiv: Die SPD sei weiter zusammengewachsen. Die Zustimmung von rund 66 Prozent gebe der Partei Kraft für den jetzt anstehenden Prozess der Erneuerung. Die Kritiker einer neuen großen Koalition mit der Union werden nach seiner Einschätzung in der Erneuerungsdebatte aktiv mitwirken.

CDU-Chefin Angela Merkel hat sich erleichtert über die unerwartet deutliche Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition gezeigt. „Ich gratuliere der SPD zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes“, twitterte die CDU im Namen Merkels am Sonntag. Die SPD-Mitglieder haben mit rund 66 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU gestimmt.

Angela #Merkel: Ich gratuliere der @spdde zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes. #groko #Mitgliedervotum cc @CSU — CDU Deutschlands (@CDU) 4. März 2018

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner ist erleichtert und zuversichtlich über das Ja zur Regierungsbildung. „Die Mitglieder der SPD haben sich mehrheitlich für den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit CDU und CSU ausgesprochen. Das ist gut für viele Menschen. Denn eine Regierungsbeteiligung der SPD verbessert spürbar die Situation vieler Familien, junger Menschen und Auszubildender, Beschäftigter und Rentnerinnen und Rentner“, erklärte Stegner in einer am Sonntag in Kiel verbreiteten Erklärung.

Die Fortschritte beim Thema gute Arbeit seien besonders wichtig, weil es viele Bezieher von Niedriglohn in Schleswig-Holstein gebe. Dem Mitgliedervotum sei eine respektvolle Diskussionen über Für und Wider der Koalition vorausgegangen. „Nun wird es darauf ankommen, gemeinsam dafür zu sorgen, aus dem Koalitionsvertrag tatsächlich so viel SPD herauszuholen, wie wir hinein verhandelt haben“, betonte Stegner, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD ist.

Er rief die GroKo-Kritiker auf, den notwendigen Reformprozess in der SPD mit anzupacken. Nur eine starke Partei könne für ein klares sozialdemokratisches Profil sorgen. Die SPD Schleswig-Holsteins werde sich in die Debatte auf Bundesebene einbringen.

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist zufrieden und zuversichtlich. Jetzt müsse sich auf das „#SPDerneuern“ konzentriert werden.

Danke für die leidenschaftliche Debatte der letzten Wochen. Jetzt: Vernünftig regieren und die #SPDerneuern. — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) 4. März 2018

Der Juso-Vorsitzende und entschiedene Gegner einer neuen großen Koalition, Kevin Kühnert, hat sich via Twitter enttäuscht über den Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids gezeigt und hält an der GroKo-Kritik fest. „Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir Jusos Sorge tragen - kein SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los.“

Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung. Kritik an #Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir #Jusos Sorge tragen - kein #SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los. #Mitgliedervotum — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 4. März 2018

Das Ja zur GroKo hat nach Worten von Bundesjustizminister Heiko Maas der SPD neue Kraft verliehen. „Das Mitgliedervotum bedeutet Rückenwind für die SPD“, twitterte der SPD-Politiker nach Bekanntgabe des Ergebnisses. „Die offene und faire Debatte hat die Partei gestärkt, danke dafür besonders an @jusos u @KuehniKev.“ Die Erneuerung der SPD müsse nun umso intensiver weiter gehen.

Das #Mitgliedervotum bedeutet Rückenwind für die SPD. Die offene und faire Debatte hat die Partei gestärkt, danke dafür besonders an @jusos u @KuehniKev . #SPDerneuern muss umso intensiver weiter gehen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 4. März 2018

Aus Sicht von Niedersachsens SPD-Chef Stephan Weil sei die SDP-Niederlage bei der Bundestagswahl mit der Zustimmung der Basis zur Fortsetzung der GroKo noch lange nicht aufgearbeitet. In den Diskussionen zum Mitgliederentscheid sei unmissverständlich zum Ausdruck gekommen, dass sich die Partei umfassend erneuern müsse, sagte Weil am Sonntag. „Das ist eine gemeinsame Forderung von Befürwortern und Kritikern einer Regierungsbeteiligung.“ Der niedersächsische SPD-Chef zeigte sich erleichtert über die mehrheitliche Zustimmung der Basis, die Regierung mit der Union fortzusetzen. „Die Entscheidung ist eine sehr gute Nachricht - für Europa, für Deutschland und auch für die SPD selbst“, sagte Weil.

Viele Bürger hätten zuletzt immer weniger Verständnis für das Verhalten der Politik im Bund gehabt. „Mit dem Ergebnis ist ein klares Bekenntnis verbunden, dass die SPD-Mitglieder mehrheitlich stabile Verhältnisse in Deutschland wollen. Die SPD bleibt eine Verantwortungspartei.“

Thomas Oppermann, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, zeigt sich überrascht, über das deutliche Ergebnis.

66 Prozent für den Koalitionsvertrag: das ist deutlicher als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich bin stolz auf die Sozialdemokratische Partei #Mitgliedervotum — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 4. März 2018

Jürgen Trittin, von Bündnis 90/Die Grüne nimmt das Ergebnis humorvoll mit einem Post von „Der Postillon“ hin:

Vorsitzende der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht bedauert den Ausgang des Votums, freut sich jedoch über den Teil der SPD, der gegen die „Weiter-So-Politik“ gekämpft hat.

Ich bedauere den Ausgang des #Mitgliederentscheids. Trotzdem

war es ermutigend, wie Teile der #SPD gegen die Weiter-So-Politik ihrer Führung

gekämpft haben. Wir müssen jetzt gemeinsam diskutieren, wie

wir das für einen neuen Aufbruch von links nutzen können. pic.twitter.com/B8xO48sATf — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 4. März 2018

CDU-Vize Thomas Strobl beglückwünscht die SPD: „Glückwunsch an die SPD zu diesem Akt der Vernunft“. Er pocht nach der Entscheidung für eine große Koalition darauf, schnell eine stabile Regierung zu bilden. „Im Grunde genommen ist das unglaublich, wirklich unerhört, wie lange das gedauert hat - beinahe ein halbes Jahr seit der Bundestagswahl“, erklärte er am Sonntag in Stuttgart. „Die Wahl der Bundeskanzlerin kann jetzt sehr schnell stattfinden – und das ist auch bitter nötig. Deutschland braucht eine voll handlungsfähige Regierung.“ Diese große Koalition sei selbstverständlich für niemanden der Traum der schlaflosen Nächte – aber sie werde eine gute, solide und stabile Regierung sein, die Deutschland dienen und voranbringen könne, so Strobl.

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner freut sich auf eine smarte Oppositionsarbeit.

Respekt - es wäre auch ein Rätsel gewesen, wenn die @spdde sich einem Koalitionsvertrag mit 70 Prozent eigenem Inhalt verweigert hätte... Wir freuen uns auf smarte Oppositionsarbeit! CL #groko #spdmitgliederentscheid #Mitgliedervotum — Christian Lindner (@c_lindner) 4. März 2018

Glückwünsche kamen auch vom früheren Grünen-Chef Cem Ödzemir.

Habemus #GroKo: Glückwunsch! Konstruktive #Opposition, bereit zum Dialog – für Infrastruktur der Chancen & für unsere liberale Gesellschaft – in der man sich frei bewegen, frei atmen & frei äußern kann. Für Klima, Europa & wertegeleitete Außenpolitik frei von schmutzigen Deals. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 4. März 2018

Pegida-Vorsitzender Lutz Bachmann sieht eine Chance für die AfD die GroKo-Gegner der SPD abzuwerben.

Das Potenzial des Drittels SPD-Mitglieder, die gegen #Groko gestimmt haben, muss die neue, soziale Volkspartei AfD nutzen und diesen, vernünftigen Leuten, eine neue politische Heimat bieten!

Die Zeiten einer "Volkspartei" #SPD sind heute endgültig zu Ende gegangen!#NoGroKo — Lutz Bachmann (@lutzbofficial) 4. März 2018

Die AfD sieht in dem Entscheid für die GroKo eine Katastrophe für Deutschland. Die Quittung komme dann 2021, wenn die AfD als stärkste Oppositionspartei aus den Bundestagswahlen hervorgehen werde.

++#SPD-#Mitgliederentscheid pro #GroKo: Katastrophe für !++

Spätestens 2021 kommt die Quittung. Bis dahin werden wir als stärkste Oppositionspartei für eine vernünftige und nachhaltige Politik im Interesse der Bürger kämpfen! #AfD #Mitgliedervotum

https://t.co/Y4cXZ6xD0o pic.twitter.com/0RYHautqrp — Alternative für Deutschland (@AfD) 4. März 2018

Potentielle neue Anhänger sieht auch die Partei Die Linke in den GroKogegnern der SPD. In einer offiziellen Pressemitteilung von Sonntag schreibt Sebastian Kai Ising: „Ich lade alle Mitglieder der SPD, die für eine progressive Politik stehen ein, mit der DIE LINKE für eine grundsätzlich andere soziale, gerechte, ökologische und friedliche Politik zu kämpfen.“ Desweiteren vermutet er, viele SPD-Mitglieder hätten nicht aus Überzeugung für die GroKo gestimmt, sondern aus Angst vor Neuwahlen und damit „dem Abrutschen der SPD unter 15 Prozent“.