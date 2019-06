Europaspiele : Das bringt der Tag in Minsk

Bei den Europaspielen in der weißrussischen Hauptstadt werden heute die ersten Medaillen vergeben. Dabei stehen die Schützen im Blickpunkt: mit Luftgewehr, Pistole und Bogen.

von dpa

22. Juni 2019, 07:05 Uhr

Nach ein wenig Vorgeplänkel, ersten Vorkämpfen und der Eröffnungsfeier im Dinamo-Stadion geht es bei den Europaspielen in Minsk nun richtig los.

Schießen: Die ersten Entscheidungen auf dem Schießstand fallen in den Mixed-Wettbewerben mit Pistole und Luftgewehr (10.45 und 13.45 Uhr MESZ). Im deutschen Team steht das Ehepaar Reitz besonders im Blickpunkt. «Es sind meine ersten Europaspiele, ich freue mich darauf und bin gespannt. Ich schieße Luftpistole Einzel und Mixed, mein Ziel ist das Finale in beiden Disziplinen», sagt Sandra Reitz. Ihr Mann Christian, der auch zum deutschen Team gehört, holte vor drei Jahren in Rio Olympia-Gold mit der Schnellfeuerpistole.

Bogenschießen: Es geht um Medaillen. Das deutsche Recurve-Team kann allerdings ganz entspannt in den Wettbewerb (Finale: 13.50 Uhr MESZ) gehen. Das Team um die Berlinerin Lisa Unruh, die bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne trug und 2016 in Rio Silber geholt hatte, hat sich die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio bereits zuletzt bei der WM im niederländischen 's-Hertogenbosch gesichert. Am Freitag musste sich die deutsche Mannschaft wegen Transportproblemen noch mit geliehenen Waffen behelfen.

Tischtennis: Die deutschen Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov dürfen sich am Samstag noch akklimatisieren. Das Turnier im Herren-Einzel beginnt aber bereits und die Gegner der beiden prominentesten deutschen Athleten werden ermittelt. Beide greifen am Sonntag ein. Der im ukrainischen Kiew geborene und für den russischen Club Orenburg spielende Ovtcharov wurde von Fans bei der Ankunft in Minsk besonders gefeiert, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit.

Basketball: Im Turnier der Dreierteams der Damen trifft das deutsche Team auf Ungarn (10.35 Uhr) und Tschechien (11.50). Nach dem starken Debüt am Freitag gegen Rumänien ist der Sprung ins Viertelfinale in Reichweite. Erklärtes Ziel ist eine Medaille.

Judo: Das Turnier beginnt mit den leichten Gewichtsklassen. In denen sind die deutschen Athleten nicht so stark einzuschätzen wie in den schwereren.

Radsport: Für das Straßenrennen der Frauen (12.30 Uhr) hat der Bund Deutscher Radfahrer fünf Rennfahrerinnen aus der zweiten Reihe gemeldet. «Grundsätzlich will der BDR natürlich bei allen Veranstaltungen, an denen er teilnimmt, gut abschneiden. Aber die Saisonhöhepunkte liegen dann doch eher bei der EM oder der WM», teilte der Verband mit.