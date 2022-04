Rabatt für Fahrten mit ÖPNV : Dann soll das 9-Euro-Monatsticket im Nahverkehr frühestens kommen

Wann kommt das von der Bundesregierung angekündigte 9-Euro-Monatsticket für Fahrten mit Bussen und Bahnen im ÖPNV? Welchen Startzeitpunkt Verkehrsminister Volker Wissing für möglich hält.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will einen Start des geplanten Nahverkehr-Rabatts spätestens zum 1. Juni. „Wir sollten es nicht zu sehr in den Sommer verlagern, denn wir wollen ja jetzt in der akuten Situation einen Anreiz zum Energiesparen setzen“, sagte der FDP-Politiker am Freitag in Hamburg nach einem Treffen mit Hamburgs Bürgermeister ...

