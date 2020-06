Doppelinterview mit Serpil Midyatli : Daniel Friedrich: „Der Frust bei den Beschäftigten ist groß“

SPD-Chefin Serpil Midyatli und der Chef der IG Metall Küste schildern, was die Autokaufprämie bedeutet und wo sie künftig Gemeinsamkeiten sehen.

von Kay Müller

13. Juni 2020, 17:18 Uhr

Kiel | Es kriselt neuerdings im alten Bündnis. Das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und SPD ist spätestens seit der Debatte um die Autokaufprämie mehr als belastet. Im Doppelinterview schildern die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei ist, und der Chef der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, was das für ihre Organisationen bedeutet und wo sie künftig trotzdem Gemeinsamkeiten sehen.

Frau Midyatli, gefällt Ihnen der Abstand, den Sie bei disem Gespräch wegen der Corona-Krise zu Herrn Friedrich halten müssen?

Midyatli: Wir sitzen zwar ein Stück auseinander, aber wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit – insbesondere in den letzten Wochen und Monaten.

Wie bitte? Die IG Metall feuert aus allen Rohren auf die SPD: „Industriepolitische Geisterfahrt“ und „massive Vertrauensverluste der Beschäftigten“ – das sind die Wörter, die der IG Metall Bundesvorsitzende benutzt. Sind Sie noch so genervt wie Ihr Chef, dass die SPD die Autoprämie verhindert hat, Herr Friedrich?

Friedrich: Genervt ist vielleicht das falsche Wort. Aber wir laufen auf eine beschäftigungspolitische Katastrophe im Herbst zu. Schon jetzt kündigen die Unternehmen Entlassungen an. Und wenn dann die Hauptschlagader der deutschen Wirtschaft, und das ist die Automobilindustrie, keine Impulse bekommt, die direkt wirken – dann ist das ein Problem. Da ist der Frust bei den Beschäftigten groß – und das muss man auch aussprechen dürfen. Zehntausende sind in Kurzarbeit und warten sehnsüchtig darauf, dass der wirtschaftliche Motor wieder anspringt. Und wenn das jetzige Konjunkturpaket nicht wirken sollte, dann müssen wir im Herbst eben nachsteuern.

Also dann doch noch eine Autoprämie?

Friedrich: Es geht nicht nur darum. In der gesamten Industrie – vom Schiff- über den Maschinen- bis zum Autobau – wird die Krise erst noch kommen. Da braucht es vermutlich noch mehr Unterstützung für Betriebe – in welcher Form auch immer.

Wir müssen jetzt die Beschäftigten halten – auch in Schleswig-Holstein hängen allein von der Autoindustrie mindestens 5000 Jobs direkt ab. Die Leute haben keine Alternative. Daniel Friedrich

Unstrittig ist aber, dass wir für die Zukunft klimapolitisch etwas anderes brauchen. Nur wir müssen die Beschäftigten mitnehmen, die jetzt noch von den alten Technologien abhängig sind.

Midyatli: Aber genau das wollen wir ja. Ich kann die Beschäftigten verstehen, weil natürlich bei einem Konjunkturpaket jeder erstmal fragt: Was kommt für mich dabei heraus? Wir haben aber schon vor Corona beschlossen, eine Mobilitätswende zu fördern – und das Ziel geben wir jetzt doch nicht auf. Dafür gibt es ja auch eine Unterstützung für die Autoindustrie: E-Autos werden gefördert.

Aber die Industrie wird die fertig gebauten Verbrenner-Autos nicht los...

Midyatli: ...durch fertig produzierte Autos werden aber keine Jobs für die Zukunft gesichert...

...trotzdem entsteht der Eindruck, dass bei der SPD der Umweltschutz wichtiger ist als die Interessen der Beschäftigten.

Midyatli: Wir versuchen beides unter einen Hut zu bringen. Es kann nicht sein, dass Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um Arbeitsplätze abzubauen, die sie ohnehin los werden wollten. Und mit der Senkung der Mehrwertsteuer haben wir ein Instrument, dass den Beschäftigten helfen wird...

...wenn die Unternehmen die Absenkung denn weiter geben.

Friedrich: Das muss so kommen.

Midyatli: Die Unternehmen müssen jetzt auch ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, die Arbeitnehmer haben schon auf genug verzichtet.

Frau Midyatli, der grüne Umweltminister in Schleswig-Holstein hat gefordert, dass alle Corona-Konjunkturhilfen auch dem Klimaschutz nutzen müssen – das muss doch voll ihr Ding sein.

Midyatli: Das wäre ein Sprint. Ich glaube aber, dass der Umbau der Wirtschaft eher ein Marathon ist. Und da bin ich bei Daniel: Es müssen für alle Wege gefunden werden, um in Beschäftigung zu bleiben.

Klingt gut, aber trotzdem ist doch das Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften nicht mehr so harmonisch wie früher, oder Herr Friedrich?

Friedrich: Das ist doch logisch. Wir sind nicht der verlängerte Arm der SPD in den Betrieben und die SPD ist nicht unser verlängerter politischer Arm. Wir haben unterschiedliche Rollen, aber eine gemeinsame Basis.

Wenn ich in der CDU und der FDP danach frage, wie sie zur Mitbestimmung in Betrieben stehen, höre ich in der Regel nichts. Die helfen lieber den Unternehmern. Daniel Friedrich

Das ist bei der SPD anders: Der geht es auch um Tarifverträge und Mitbestimmung. Das macht ein grüner Umweltminister nicht. Dabei brauchen wir gerade jetzt, wo Unternehmen massiv mit Staatsgeld gestützt werden, eben auch verbindliche Bedingungen.

Midyatli:

Die Krise ist die Chance, jetzt einen Umbau der Arbeitswelt zu erreichen – sowohl was den Klimaschutz als auch die Arbeitssituation der Beschäftigten angeht. Serpil Midyatli

Durch Corona ist deutlich geworden, wie wichtig Tarifverträge sind. Wo es gute Arbeitnehmervertretungen wie die IG Metall gibt, wird das Kurzarbeitergeld eher aufgestockt als in Betrieben wo Arbeitnehmer nicht gut organisiert sind.

Das scheint zu funktionieren: Die Gewerkschaften gewinnen Mitglieder. Aber die SPD verliert. Haben Sie da einen Tipp für Frau Midyatli, wie sie erfolgreich werden kann, Herr Friedrich?

Friedrich: Wir machen die Leute in den Betrieben stark. Es reicht nicht, wenn der dicke Friedrich vorne steht und das rote Banner schwingt. Wir versuchen die Situation für die Menschen besser zu machen. Und dafür sind die Leute bereit, Beiträge zu zahlen und sich zu engagieren. So haben wir etwa erreicht, dass Beschäftigte mehr Freizeit statt Lohn bekommen können.

Sie haben das durchgesetzt, aber Frau Midyatli bekommt für Ihre Forderung nach einer 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gesagt, das sei eine Forderung zur Unzeit.

Midyatli: Ich habe aber auch viel Zuspruch bekommen, weil es viele Menschen gibt, die genau das wollen. Aber Sie haben Recht: Die IG Metall ist in manchen Dingen viel weiter als wir.

Die Arbeit wird unserer Gesellschaft nicht ausgehen, wir werden nur anders arbeiten. Fortschritt und Innovation wird durch Beschäftigte erreicht. Serpil Midyatli

Und es war immer so: Da muss was bei den Mitarbeitern ankommen. Das wird aber nicht von heute auf morgen kommen.

Friedrich: Und eines ist auch klar. Es hat sich noch nie etwas in unserer Gesellschaft verändert, nur weil in einer Krise festgestellt worden ist, was nicht funktioniert. Veränderungen haben Menschen erreicht, die etwas für die Zukunft anders geregelt haben.

Midyatli: Arbeitszeitverkürzungen wie die 35-Stunden-Woche sind auch in Krisenzeiten durchgefochten worden – und dafür werden wir weiter kämpfen. Gemeinsam.