Abbau im Öresund : Dänemark und Schweden zanken sich um Sand

von Götz Bonsen

erstellt am 06.Dez.2017 | 13:26 Uhr

Kopenhagen | Am Öresund gibt es ein neues Streitthema zwischen den Bruderstaaten Dänemark und Schweden. Um Flüchtlinge, Grenzkontrollen oder die gerade ebenfalls scharf diskutierte Zukunft des Zugverkehrs zwischen Kopenhagen und Malmö geht es diesmal nicht. Die von Dänemarks Mitte-Rechts-Regierung veranlasste Sandabsaugung in der Meerenge, die die blaue Grenze zwischen den Staaten bildet, ist das aktuelle Ärgernis der schwedischen Umweltministerin Karolina Skog.

Skog kritisierte das dänische Unterfangen gegenüber „Danmarks Radio“ scharf. Die Gewinnung von Bausand am Öresund habe starke Folgen für die Umwelt, sagte sie. Ein Bericht des in Kopenhagen ansässigen Internationalen Rates für Meeresforschung von 2016 zeige, dass manche Organismen im Meeresboden durch die Sandansaugung vollkommen verschwinden, begründete Skog ihre Kritik. Für einige Fischarten, darunter Plattfische und Dorsch, seien diese Organismen wiederum eine primäre Nahrungsquelle, setzte sie fort. Schweden hatte dieses Verfahren bereits vor 35 Jahren aufgegeben und ist mit dem Fortgang nicht einverstanden. Dänemark braucht den Sand besonders für den 100-Hektar-Ausbau des Kopenhagener Stadteils Nordhavn, für den ein Teil des Hafenbeckens mit 18 Millionen Tonnen Gestein und Erde aufgeschüttet wurde. Das Material stammt unter anderem von den Metro-Bohrungen.

Schon im vergangenen Sommer brodelte es auf beiden Seiten wegen der Nutzung des Öresund, allerdings einklänglich. 13 Umweltorganisationen und 14 Küstengemeinden in Schweden und Dänemark protestierten und verlangten besseren Schutz des Meeresarmes. Zu den Forderungen zählte auch das Ende der Sandgewinnung. Auch viele Fischer gingen und segelten mit den Umweltschützern mit. Sie sind der Meinung, dass das Aufpumpen des Sandes den Lebensraum der Fische zerstört. Die dänische Umweltbehörde hatte 2015 allerdings befunden, dass es mit der Zerstörung nicht so weit her ist, wie es aus Schweden heißt, und dass viel von der Renaturierung abhängt. Derzeit arbeitet die Behörde an weiteren Untersuchungen.

Aus dem Länderstreit ist sogleich ein kleiner Zwist in der Kopenhagener Minderheitsregierung geworden. Während die rechtsliberale Partei Venstre von Ministerpräsident Lars Løkke Rassmussen unbedingt weitermachen will mit der Sandansaugung, reagieren die Konservativen einsichtig auf die Worte aus Schweden. Man müsse den Öresund besser schützen, und die negativen Folgen für die Umwelt seien klar, sagte Mette Abildgaard, umweltpolitische Sprecherin der Konservativen Volkspartei, dem Dänischen Rundfunk. Umweltminister Esben Lunde Larsen (Venstre) hingegen sieht keinen Grund für eine Abkehr: „Dass wir ein Verbot brauchen, ist nicht die Meinung der Regierung. Wir wollen, dass sich die Hauptstadt entwickelt, dafür brauchen wir Rohstoffe – und diese gewinnen wir umweltfreundlich im Øresund“. Abildgaard will die Sache nun erst einmal koalitionsintern ausloten.

Sand ist ein zunehmend nachgefragtes aber vergleichbar rares Gut, zumal nur wenige Sandarten für die Nutzung am Bau verwendbar sind. Wüstensand beispielsweise ist für Beton ungeeignet, weil er zu rund ist. Eine viel beachtete Arte-Dokumentation zeigte 2013, wie unerwartet knapp die Sandressourcen auf der Erde sind und wie der Kampf um das Gut sich allmählich zuspitzt.