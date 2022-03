Hamburg : Corona-Zahlen steigen: Klinikbelegung bleibt moderat

Auch in Hamburg setzt sich der Trend steigender Corona-Infektionszahlen fort. Wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte, erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt auf 871,6 Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag hatte der Wert bei 856,8 gelegen, vor einer Woche bei 689,7.

Auf anderer Berechnungsgrundlage gab da...

