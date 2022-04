Inzidenz : Corona-Wochenwert in Nordrhein-Westfalen sinkt auf 1193

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1193 (Vortag: 1215) an. Den Behörden wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Bundesweit registrierte das RKI am Montag einen Inzidenzwert von 1427.

In zwei Kreisen lag die Wochen-Inzidenz weiterhin deutlich über 2000 - im Kreis Borken (2540) und im Kreis Minden-Lübbecke (2487). Den niedrigsten Wert meldeten die Behörden im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 511. Wie das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf mitteilte, starben im April 2021 nach vorläufigen Zahlen 1158 Menschen an e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.