Pandemiemaßnahmen : Corona-Übergangsregeln sollen bis Ende April weitergelten

In keinem anderen Bundesland ist die Infektionslage derzeit so heftig wie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung würde am liebsten das gesamte Land zum Corona-Hot Spot erklären. Das aber geht nicht. Dennoch sollen landesweit verschärfte Regeln vorerst fortbestehen.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Gaststättenbesuchen auch noch den April über gelten. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte, sollen die zunächst bis zum 2. April befristeten Über...

