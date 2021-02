Vor Bund-Länder-Beratungen : Corona-Pandemie: Lockern trotz steigender Zahlen?

Als aufeinander zurasende Züge beschreibt SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach die steigenden Corona-Inzidenzzahlen und den Wunsch nach Lockerungen. Die nächsten Bund-Länder-Beratungen werden wohl schwierig.

Berlin | Vor den Bund-Länder-Beratungen zu möglichen Öffnungsschritten in der Corona-Pandemie steigen die zentralen Kennzahlen weiter an. Bereits am Samstag stieg die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner um 1,2 auf 63,8...

