„Wie im Krieg“ : Corona-Krawalle schockieren Niederlande

Geplünderte Läden, ausgebrannte Autos, Straßen voller Steine und Glas: Städte sehen aus wie Kriegsgebiete. Die Wut ist groß nach der zweiten Corona-Krawallnacht in den Niederlanden. Ist die Gewalt zu stoppen?

's-Hertogenbosch | Die Niederlande sind fassungslos und wütend: Sonst so bilderbuchartige historische Stadtzentren sind nach der zweiten Krawallnacht in Folge verwüstet. „Wie im Krieg“, sagt eine junge Frau am Morgen im Zentrum von 's Hertogenbosch. Die Karnevalshochbu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.