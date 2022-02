Politik : Corona-Inzidenz sinkt weiter: Novavax-Impfungen gestartet

Obwohl millionenfach bewährt, stoßen die neuen mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna bei manchem noch auf Skepsis. Der sogenannte Totimpfstoff von Novavax soll der ins Stocken geratenen Impfkampagne Schwung bringen. Nun ist er in Hamburg verfügbar.

Vor dem Hintergrund weiter sinkender Corona-Zahlen haben in Hamburg am Wochenende die Impfungen mit dem neuen Mittel von Novavax begonnen. Der Proteinimpfstoff mit Wirkverstärker kann seit Samstag bei den städtischen Impfangeboten in Hamburg gespritzt werden - nach Online-Terminvereinbarung oder im Rahmen der offenen Impfaktionen, wie die Gesundheitsbe...

