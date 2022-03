Politik : Corona-Inzidenz sinkt weiter: Aber noch vielerorts über 1000

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut 963,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch hatte die Kennziffer 981 betragen und war erstmals seit Wochen unter die Marke von 1000 gefallen. Zahlreiche Kreise und Städte verzeichneten aber auch am Donnerstag noch vierstellige Inzidenzen. Zudem wurden landesweit 37 174 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet und es kamen 74 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzu.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Minden-Lübbecke mit 1676,9 und Borken mit 1511,2 sowie Mettmann (1381,9). Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 1086,4. Die Landeshaupstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 813,8. Die niedrigsten Werte hatten Mülheim an der Ruhr (513,7) und Mönchengladbach (491,8). Die Hospitalisierungsinzidenz ga...

