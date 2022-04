Fallzahlen : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Am Sonntag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen 1110,3 nach 1140,2 am Samstag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.20 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1339,2 gelegen. Für ganz Deutschland bezifferte das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag auf 1098.

Die Zahl neuer Ansteckungen ging am Sonntag im Norden ebenfalls weiter zurück: von 1764 am Samstag auf 660 am Sonntag. Eine Woche zuvor waren es 942 gewesen. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - blieb konstant bei 7,04. Im Zusammenhang mit dem Coronavi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.