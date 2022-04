Fallzahlen : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch weiter gesunken. Der Wert lag bei 1112,9, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 18.56 Uhr) hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1345,6 betragen. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwochmorgen bei 887,6. Schleswig-Holstein war demnach das Land mit der zweithöchsten Inzidenz- nach Niedersachsen.

