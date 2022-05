Fallzahlen : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 852,5

Der Abwärtstrend bei der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hält an. Am Dienstag betrug sie nach Angaben der Landesmeldestelle 852,5 (Stand: 19.13 Uhr), nach 884,9 am Vortag und 1247,4 am Dienstag vergangener Woche. Der Wert steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Dienstag bei 632,2. Im Ländervergleich verzeichnete Schleswig-Holstein hinter Niedersachsen den zweithöchsten Wert.

Die Zahl der Neuinfektionen gab die Mel...

