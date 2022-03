RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz in NRW weiter gestiegen

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Am Mittwoch gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 1277,4 an. Am Dienstag hatte es noch 1232,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gegeben. Bundesweit lag die Kennziffer am Mittwoch bei 1319,0. In NRW kamen innerhalb eines Tages 42 231 neue Fälle hinzu und 44 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Unter den Städten und Kreisen lag Köln ...

