Fallzahlen : Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 1314,7

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist innerhalb eines Tages zurückgegangen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 1314,7, nach 1358,5 am Mittwoch. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 1625,1 deutlich höher angegeben als in NRW.

Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter im bevölkerungsreichsten Bundesland 47.969 Neuinfektionen und 48 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Unterschiede im Land sind derzeit groß: Die höchste Inzidenz verzeichneten am Donnerstag weiter die Kreise Minden-Lübbecke mit 2673,5 und Coesfeld (2252,3). Am besten sah es im Kreis M...

