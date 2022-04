Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW bei knapp über 1000

In Nordrhein-Westfalen liegt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner jetzt bei 1025,4. Die Tendenz ist leicht sinkend. 62 Menschen starben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Den höchsten Wochenwert gibt es weiterhin im Kreis Borken (2598,3), den niedrigsten im Ennepe-Ruhr-Kreis (413,5). Am Donnerstag lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,45 - nach zuletzt 6,64. Die Kennziffer gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. 5011 Menschen mit einer Corona-E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.