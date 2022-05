RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken

Die Corona-Infektionswelle flacht nach den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern weiter ab. Am Mittwoch meldete das Amt eine Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen von 400,7. Am Vortag hatte der Wert noch bei knapp 432 gelegen, vor einer Woche bei 720. Den bundesweiten Durchschnittswert gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mit 591,8 an.

Die Inzidenz liefert allerdings kein vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.