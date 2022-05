Pandemie : Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete am Montag einen Wert von 486,4 - am Freitag hatte er noch bei 560,4 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 772,7. Der bundesweite Durchschnittswert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen bei 639,5.

Für Mecklenburg-Vorpommern meldete das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.