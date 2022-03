Pandemie : Corona-Inzidenz in Köln steigt sprunghaft auf 2333

Die Anzahl der den Behörden bekanntgewordenen Corona-Infektionen in Köln steigt weiter stark. Die sogenannte Inzidenz kletterte am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 2333. Am Vortag hatte der Wert noch bei 2107 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der neuen Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Landesweit stieg die Kennziffer am Montag von 1087 auf 1133. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie wurden gemeldet. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1259 und damit ebenfalls höher als am Sonntag.

Die NRW-weit zweithöchste Inzidenz verz...

