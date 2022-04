Neuinfektionen : Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist weiter leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Anansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag (Stand: ca. 12.00 Uhr) mit 1152,1 an. Am Sonntag waren es 1179,7 und am Montag vor eine Woche 1352,1.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 1645 neue Infektionen gemeldet; am Sonntag waren es 1373, am Montag vor einer Woche 2171. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 507.783 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; 412.800 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gesto...

