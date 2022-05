Pandemie : Corona-Inzidenz in Hamburg gestiegen: 3426 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Freitag mit 522,8 an, nach 505,0 am Donnerstag. Bundesweit lag die Inzidenz bei 553,2.

Binnen eines Tages kamen in Hamburg 342...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.