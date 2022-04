Fallzahlen : Corona-Inzidenz im Land sinkt auf 1345,4: Elf Todesfälle

Im Nordosten ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen zu Wochenbeginn leicht gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 1345,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Rostock mitteilte. Das waren 22,3 weniger als tags zuvor. Damit setzt sich der negative Trend bei den Corona-Fallzahlen fort. Vor einer Woche lag der Inzidenz-Wert noch bei 1730,8.

Insgesamt meldete das Lagus am Montag 1881 neue Infektionen - nach 2165 vor sieben Tagen. Damit haben sich im Nordosten seit Februar 2020 mindestens 434.100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten RKI-Schätzungen zufolge 348.300 als genesen. In den Kliniken des Landes wurden am Montag den Angaben nach 598 an Covid-19 erkrankte Patienten be...

