Analyse der Maßnahmenproteste : Corona-Demonstranten inszenieren sich als verfolgte Minderheit

Im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen haben Rechtsextreme bisher viele Menschen mobilisiert. Nun haben sie ein neues Thema gefunden: Den Ukraine-Krieg. Ein Forschungsprojekt hat die sozialen und kulturellen Bedingungen untersucht, unter denen autoritäre und rechtsextreme Bewegungen entstehen.

Nachdem die Mobilisierungskraft des Corona-Themas in letzter Zeit ins Stocken geraten war, haben Rechtsextreme mit dem Ukraine-Krieg ein neues Thema gefunden. Rechte versuchen nun die bereits hohe Emotionalisierung durch Corona über den Krieg in der Ukraine neu zu befeuern und weitere Menschen zu mobilisieren, so der Thüringer Verfassungsschutzchef Ste...

