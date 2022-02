Politik : Corona-Debatte in der Bürgerschaft: Regierungserklärung

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nimmt am Donnerstag Stellung zum weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dazu gibt er am Vormittag (10.00 Uhr) in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab. Es geht auch um die in der vergangenen Woche bei den Bund-Länder-Gesprächen vereinbarten Lockerungen.

Die Bürgerschaft befasst sich mit entsprechenden Änderungen der inzwischen 30. Corona-Verordnung, die am 4. März in Kraft treten sollen. Unter anderem sollen Clubs und Diskotheken ohne Kapazitätsbeschränkung, aber unter Einhaltung der 2G-plus-Regel wieder öffnen können. Zutritt hätten vollständig Geimpfte oder Genesene mit einem zusätzlichen negativen ...

