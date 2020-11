Vergiftete Debattenkultur : Corona: Das Virus der Spaltung

Die Pandemie und der richtige Umgang mit ihr werden zunehmend giftiger debattiert – eine gefährliche Gratwanderung.

von Martin Schulte

23. November 2020, 20:17 Uhr

Wer seinen Freundes-, Familien- oder Kollegenkreis dieser Tage noch einmal ganz neu kennen lernen will, der sollte ganz unvermittelt eine neue Corona-These in den Raum werfen. Reaktionen sind garantiert, im persönlichen Gespräch, vor allem aber in den Echokammern der sozialen Medien.

Es gibt derzeit kein Thema, das so intensiv und kontrovers diskutiert wird und über das – quer über die politische Lager hinweg – so beherzt gestritten wird. Es scheint, als gäbe es im ganzen Land keine zwei gleichen Meinungen zur Bedrohung durch das Virus oder die Richtigkeit der politischen Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19.

So eine Vielfalt an Meinungen und Einstellungen hat bei keinem anderen großen Thema der vergangenen Jahre existiert, beim Klimawandel nicht, bei der Energiewende nicht und auch nicht beim Thema Migration. Corona polarisiert, und dabei gehen die Meinungen mitunter derart weit auseinander, dass der Streit auch mal laut werden kann. Aber hat das Virus auch das Potenzial zur gesellschaftlichen Spaltung?

Gesellschaft im Ausnahmezustand

Die Corona-Pandemie rüttelt an ökonomischen und gesellschaftlichen Gewissheiten, dieses Thema überlagert derzeit alles. Rente? Klimawandel? Lesbos? War da was? Die Mehrheit der Deutschen ist in diesen Wochen und Monaten im Ausnahmezustand, die meisten halten sich diszipliniert an die verordneten Maßnahmen – wenn auch manchmal mit einigem Murren. Aber es zeigt sich dennoch, dass die Menschen in diesen Zeiten der Krise der Politik folgen, wenn diese sinnvolle und nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Nur ist das leider nicht immer der Fall.

Der ziemlich missglückte Versuch einer Abstimmung der Corona-Maßnahmen zwischen Bund und Ländern am Montag vergangener Woche hat nicht nur eindrucksvoll gezeigt, wie schwierig es sein kann, auf der Basis des Föderalismus einige verbindliche Leitplanken gemeinsamen Handelns zu koordinieren, sondern auch, welche unglaubliche Kakophonie an Meinungen erwächst, wenn diese Einigung nicht entsteht. Dabei kann durchaus der Eindruck entstehen, dass die Politik die Kontrolle über die Maßnahmen verliert und am Ende die eigene Profilierung wichtiger ist als das Ergebnis.

Und plötzlich ist da dieses ungute Gefühl: Muss man sich nicht nur um die Menschen Sorgen machen, sondern auch um den Staat? Steht hier eine ähnliche Spaltung bevor, wie die USA sie in den vergangenen Jahren erlebt haben?

Nun ist Spaltung natürlich ein großes Wort – auch bezogen auf die aktuelle Situation in den USA. Trotzdem schauen dieser Tage nicht nur Europa, sondern auch viele andere Teile der Welt in Richtung der Vereinten Staaten und stellen besorgt die Frage: Was bedeutet die dortige gesellschaftliche Entwicklung eigentlich für uns, zumal die USA nur ein zwei-Parteien-System haben?

Hier dagegen gibt es nicht nur mehr Parteien, sondern in ihnen auch die unterschiedlichsten politischen Strömungen. Dass diese Vielzahl von Meinungen überhaupt existiert und jeder die Möglichkeit hat, diese Meinungen auch frei äußern zu können, ist ein Privileg. Auch wenn es dann mitunter zu solchen Missklängen kommt wie am Montag.

Es ist ein großes Glück, dass die meisten autoritären Systeme in der Corona-Krise derart versagt haben, sonst wäre der Druck nicht nur auf die föderale Demokratie heute mit Sicherheit ungleich höher. Denn eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, seine Bürger zu schützen und ihnen immer ein subjektives Gefühl von Sicherheit zu ermöglichen. Das alles muss im Rahmen der Gesetze und der Grundrechte geschehen – solange es möglich ist.

Aus Gegnern werden Feinde

Gefährlich wird es, wenn die Maßnahmen von Bund und Ländern nicht greifen, wenn bei einer Mehrheit (oder einer besonders lauten Minderheit) der subjektive Eindruck einer Schutzlosigkeit entsteht – physisch, gesellschaftlich und ökonomisch. Und wenn daraus Gräben erwachsen, weil der politisch Andersdenkende nicht mehr als Gegner gesehen wird, dem rhetorisch beigekommen werden sollte, sondern als Feind, der bekämpft werden muss. Donald Trumps aggressive Rhetorik steht stellvertretend für dieses Phänomen, aber es ließen sich auch in Deutschland Beispiele finden.

Gerade, weil diese Auseinandersetzungen, die oft genug eher Kämpfen als Debatten gleichen, in den sozialen Medien geführt werden, scheinen die gesellschaftlichen Vereinbarungen darüber, was gesagt werden darf und was nicht, besonders schnell zu fallen. Wer wahrgenommen werden will, muss sich schnell, kurz und möglichst schrill mitteilen. Das führt zu der Frage, ob sich die Sprache in diesen Bereichen schneller radikalisiert als die Bevölkerung. Eine sprachliche Pandemie, wenn man so will.

Denn wer plakativ und provokativ formuliert, wer polarisiert, der wird gehört. Die politischen Talkrunden der öffentlich-rechtlichen Sender wirken dagegen wie stark ritualisierte Inszenierungen mit festen Rollenbesetzungen. Aber in diesen Formaten werden soziale Normen eingehalten. Immerhin.

Das gilt für die enthemmten Wutspucker im Netz leider nicht. Dort wird beleidigt und gedroht, dass es einem Angst und Bange werden kann.

Die Schriftstellerin Juli Zeh hat in der „Zeit“ geschrieben:

Niemand kann wissen, welche Strategie zur Bewältigung der Pandemie tatsächlich die beste ist. Eins bleibt bei aller Unsicherheit aber gewiss: Wenn wir einander beim Streiten weiterhin schwere Verbalverletzungen zufügen, werden auch diese möglicherweise fatale Spätfolgen zeitigen. Juli Zeh

Das Wort wird zur Waffe und zum Instrument der Spaltung

Eine plausible Einschätzung, die aber auslässt, dass es einigen der Streitenden nur um die verbalen Verletzungen geht. Wenn die Wut groß ist, tritt der Verstand zurück. Und die Wut ist nachweislich bei denen am größten, die sich abgehängt oder nicht wahrgenommen fühlen. Da wird das Wort schnell zur Waffe – und zum Instrument der Spaltung.

Wie schnell dem Wort dann die Tat folgen kann, das haben die unsäglichen Bilder aus dem Berliner Bundestag gezeigt, als Abgeordnete am Tag der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz im Parlament von rechten Aktivisten und Corona-Leugnern bedrängt und beleidigt wurden. Die Provokateure waren auf Einladung der AfD in den Bundestag gelangt, die nächste Grenzüberschreitung. Die AfD, das macht sie mit solchen Aktionen deutlich, fördert die gesellschaftliche Spaltung.

Die dramatischen Folgen dieses gefährlichen Spiels mit der Wut werden gerade in Frankfurt verhandelt. Dort steht der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor Gericht. Dessen Witwe Irmgard Braun-Lübcke hat dort als Zeugin gesagt:

Aus Worten werden Taten. Irmgard Braun-Lübcke

Sie richtete diesen Satz an den mutmaßlichen Tat-Helfer, der ebenfalls vor Gericht steht, weil er den Angeklagten aufgehetzt und in seinem Entschluss für das Attentat bestätigt haben soll. Lübcke war im Netz übel beleidigt und massiv bedroht worden, nachdem er 2015 während einer Bürgerversammlung für Solidarität mit Flüchtlingen geworben hatte. Dieser Auftritt war, stark verkürzt, von dem mutmaßlichen Tat-Helfer auf Youtube hochgeladen worden. Eine gefährliche Zuspitzung.

Notwendige Ungenauigkeiten

Dabei geht es natürlich nicht darum, Debatten – oder auch Streit – aus dem Weg zu gehen, ganz im Gegenteil. Das Ringen um die richtige Strategie im Umgang mit Covid-19 wird nicht konfliktfrei möglich sein, nur sollten sich diese Konflikte im Rahmen der demokratischen und gesellschaftlichen Konventionen und Gesetze bewegen. Und mit Anstand.

Der Publizist Michel Friedmann hat Anfang Oktober mit dem Soziologen Harald Welzer das Buch „Zeitenwende – Der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde“ (Kiepenheuer & Witsch) veröffentlicht. Darin schreibt Friedmann:

Wer nicht streiten will, wiegt sich in der falschen Hoffnung, im Besitz der Wahrheit zu sein. Für die politische Debatte bedeutet diese Haltung, autoritäre und homogene Haltungen zu vertreten. Michel Friedmann

Klar ist: Jeder politische Streit führt notwendigerweise auch zu falschen Entscheidungen, Ungenauigkeiten, Reibungsverlusten. Gerade in Krisenzeiten wie diesen. Aber dieser gesellschaftliche Lernprozess ist allemal besser als die undifferenzierte Wut, mit der eine Minderheit versucht, eine notwendige Debatte zu vergiften. Da ist dann nicht mehr der Austausch der Argumente oder ein gesunder Streit das Ziel, sondern tatsächlich eine dauerhafte Spaltung der Gesellschaft.

Dagegen hilft keine Impfung, da helfen nur sachliche Debatten und gut durchdachte Lösungen. Idealerweise schon morgen beim nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin.