Außenministertreffen : Corona beeinträchtigt G7-Treffen in London

Am letzten Tag ihres Treffens in London wollten die G7-Außenminister unter anderem über die Corona-Bekämpfung beraten. Das Virus wirbelte die Planungen allerdings ziemlich durcheinander.

London | Die Corona-Pandemie hat den Abschluss des G7-Außenministertreffens in London beeinträchtigt. Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar sagte seine persönliche Teilnahme an der Konferenz wegen Verdachtsfällen in seiner Delegation kurzfristig ab, obwohl er schon den weiten Weg nach London zurückgelegt hatte. „Aus Gründen der Vorsicht und auc...

