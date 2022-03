Politik : Clubs vor Öffnung: „Wir müssen quasi von vorne anfangen“

In Nordrhein-Westfalen bereiten sich Betreiber von Clubs und Diskotheken auf die Wiedereröffnung am Wochenende vor. „Wir freuen uns total und sind sehr erleichtert gewesen, als die endgültige Entscheidung gefallen ist“, sagte Clubbetreiber Arif Köse am Donnerstag. Am Wochenende öffnet er die Türen der „Rudas Studios“ in Düsseldorf wieder für seine Gäste. Der Gaststättenverband Dehoga kritisierte unterdessen den kurzen Vorlauf von Seiten des Landes.

„Alle freuen sich, wollen raus. Der Nachholbedarf ist auf jeden Fall da“, sagte Köse. Mit der Planung für die Eröffnung habe er bereits vor zwei Wochen begonnen. „Sonst würde das gar nicht gehen. Zwei Tage Vorlaufzeit wären für uns unmöglich“, erklärte Köse. „Wir mussten quasi von vorne anfangen.“ Das sieht auch der Verband Dehoga so: „Für Clubs und Di...

