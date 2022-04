Kirche : Chor-Protest: Nur „bunte Abordnung“ singt Palmsonntag

Die Wogen um den hoch umstrittenen Kölner Kardinal Woelki glätten sich auch nach seiner monatelangen Auszeit nicht: Jetzt reagiert sogar der Chor mit einem Sänger-Boykott im Dom.

Mit einem musikalischen Teilboykott hat das Vokalensemble Kölner Dom am Palmsonntag gegen Missstände in der katholischen Kirche protestiert. Im Pontifikalamt mit dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki trat das Ensemble nur mit einer „kleinen, aber besonders bunten Abordnung“ an, wie die Kölner Religionslehrerin und Chorsängerin Edith Timpe es im Vorfe...

