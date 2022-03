Kremlkritiker : Chodorkowski drängt Nato zu Flugverbot über Ukraine

Michail Chodorkowski kennt Wladimir Putin gut. Einst überwarf sich der Ex-Oligarch mit ihm und musste dafür büßen. Nun warnt er vor dem Kremlchef.

Der Kremlkritiker Michail Chodorkowski drängt den Westen zu einer Flugverbotszone über der Ukraine. Wie dies genau umgesetzt werde, müssten Militärexperten entscheiden, sagte der einstige russische Oligarch, der heute im Westen in Exil lebt, am Mittwoch in Berlin. „Aber ohne Flugverbotszone geht nichts.“ Die Befürchtung der Nato, damit in einen Krieg m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.