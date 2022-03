Jahrestagung : China schweigt vor Volkskongress zum Krieg in der Ukraine

Peking will nicht, dass die russische Invasion das für China wichtige Politikereignis überschattet. Auf dem am Samstag beginnenden Treffen wird die Regierung auch das neue Wachstumsziel vorlegen.

Kurz vor dem Beginn der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking hat China Äußerungen zum Krieg in der Ukraine vermieden. Auf der jährlichen Pressekonferenz im Vorfeld des wichtigen politischen Treffens wurde mit keinem Wort auf die russische Invasion eingegangen. Sprecher Zhang Yesui sprach bei der orchestrierten Veranstaltung am Freitag stattdessen...

