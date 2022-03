Landtag : CDU strebt Untersuchungsausschuss zu Klimastiftung MV an

Die CDU will bei der Klärung der Verhältnisse zwischen der SPD Mecklenburg-Vorpommerns und den russischen Geldgebern für die Gasleitung Nord Stream 2 nicht klein beigeben. Der kommissarische Landeschef der CDU, Eckhardt Rehberg, sprach sich dafür aus, im Landtag dazu einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dieser Sonderausschuss solle sich insbesondere mit der maßgeblich von Nord Stream 2 finanzierten Klimaschutz-Stiftung des Landes befassen und „das Geflecht zwischen SPD und Strukturen in Russland offenlegen“, sagte Rehberg auf dem Landesparteitag am Samstag in Güstrow.

Er warf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihrem Amtsvorgänger Erwin Sellering (beide SPD) vor, noch Anfang des Jahres, als russische Truppen schon an der Grenze zur Ukraine standen, an den engen Beziehungen zu Russland festgehalten zu haben. Wer sich da noch ohne Wenn und Aber für Nord Stream 2 eingesetzt habe, der habe seine Glaubwürdigkeit ver...

