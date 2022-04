Landtag : CDU sieht Rot-Rot bei Haltung zur Bundeswehr gespalten

Nicht nur der Bundesrat in Berlin befasste sich am Freitag mit der geplanten Erhöhung der Mittel für die Bundeswehr. Auch der Landtag in Schwerin diskutierte darüber. Und dabei wurde deutlich, dass das Vorhaben nicht nur Unterstützer hat.

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat mit ihrer Ablehnung von höheren Rüstungsausgaben in Deutschland als Reaktion auf den Kriegskurs Russlands massive Kritik auf sich gezogen. Mit ihrem Widerstand gegen das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ignoriere die Partei die neu e...

