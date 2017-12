Wenige Tage vor Weihnachten : CDU-Politiker Jens Spahn heiratet Lebenspartner

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Schlesinger 1 von 1

erstellt am 24.Dez.2017 | 12:09 Uhr

Wenige Tage vor Weihnachten fand die Hochzeit am Freitag im Familienkreis im Standesamt auf Schloss Borbeck in Essen statt. Die Trauung habe Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) vorgenommen, der mit Spahn und Funke persönlich bekannt sei, sagte eine Sprecherin der Stadt am Sonntag auf dpa-Anfrage. Sie bestätigte damit einen Bericht der «Bild am Sonntag». Spahn stammt aus dem Münsterland.

Spahn selbst wollte sich zunächst nicht äußern. Der Politiker, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, hat bereits eine steile politische Karriere hinter sich. Öffentlich fällt er immer wieder durch meinungsstarke, oft konservative Positionen auf. Auch Konflikte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) scheute er nicht. Aus seiner Homosexualität macht er seit Langem keinen Hehl.

So sprach er auch von der Möglichkeit einer Adoption von Kindern, als er in einem Interview in diesem Jahr zum Thema «schwuler Politiker» befragt wurde: «Falls mein Freund und ich mal Kinder adoptieren sollten, dann wäre mein Vater der glücklichste Opa der Welt.» Wenn die Union mit der SPD ab Januar über eine Koalition sondiert, ist das CDU-Präsidiumsmitglied im Unions-Verhandlungsteam dabei.