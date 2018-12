Ära Merkel geht zu Ende : CDU-Parteitag regelt Nachfolge

Showdown im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU: Nach einem wochenlangen Wahlkampf will die CDU an diesem Freitag auf einem Bundesparteitag in Hamburg einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen.

von dpa

07. Dezember 2018, 05:01 Uhr

Bei der mit Spannung erwarteten Abstimmung zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz ab. Der dritte Kandidat ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der allerdings zuletzt als abgeschlagen galt. Angela Merkel gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren ab.

CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler erläuterte nach Sitzungen der Parteispitzen am Donnerstagabend, bisher gebe es drei Kandidaten. Das könne sich aber noch ändern, wenn auf dem Parteitag weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. Bei der Wahl gelte, dass ein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen müsse. Sei dies im ersten Durchgang nicht möglich, komme es zu einer Stichwahl.

Schüler ließ erkennen, dass die Wahl der gesamten Parteispitze schon am Freitag, dem ersten Tag des Kongresses, abgeschlossen werden könnte. Offen ist, ob auch schon ein neuer Generalsekretär gewählt wird. Es werden mehr als 1600 akkreditierte Journalisten aus aller Welt erwartet.

Der Parteitag soll nach dem Willen des Bundesvorstandes zum umstrittenen UN-Migrationspakt einen Beschluss fassen. Wie der Vorsitzende der Antragskommission, Thomas de Maizière, steht ein entsprechender Antrag auf dem Parteitag zur Diskussion und Verabschiedung.