Bei witterungsbedingtem Schulausfall : CDU in Niedersachsen fordert Pflicht zu Distanzunterricht - SPD dagegen

Viele Schulen blieben am Donnerstag wegen des Sturms zu. Die CDU in Niedersachsen fordert, dass in solchen Fällen Distanzunterricht angeordnet wird.

Die CDU-Fraktion im Landtag fordert ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.