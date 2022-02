Politik : CDU-Fraktionschef Liskow kritisiert Handeln von Schwesig

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow, hat seine Kritik am Handeln von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bekräftigt. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie treffe sie willkürliche Entscheidungen und in der Russlandfrage betreibe sie eine „Nebenaußenpolitik”, konstatierte Liskow nach einem Treffen mit dem neuen CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz.

Wie aus der am Donnerstag verbreiteten Mitteilung hervorgeht, nahm Merz am Mittwoch in Fleesensee (Mecklenburgische Seenplatte) an einer auswärtigen Fraktionssitzung der CDU teil. Bei dem Treffen sei auch der „sehr holperige Start der Bundesregierung” besprochen worden. Als Beispiele nannte Liskow, der sich im Frühjahr auf einem Landesparteitag zur Wah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.