Ukraine-Geflüchtete : CDU fordert schnelle Anerkennung von Berufsabschlüssen

Die CDU hat rasche Strukturen für ukrainische Kriegsflüchtlinge auf der Suche nach Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Es brauche Orientierungs- und Qualifizierungsangebote, sagte der Vorsitzende der Oppositionsfraktion, Franz-Robert Liskow, am Rande einer zweitägigen Klausurberatung am Montag in Binz auf Rügen. „Neben Sprachangeboten braucht es vor allem deutlich größere Anstrengungen, was die Anerkennung von Abschlüssen angeht. Hier müssen wir vor allen Dingen viel schneller werden.“ Da vielfach Frauen mit kleinen Kindern nach MV kämen, werde auch die Kinderbetreuung während der Arbeitszeit ein großes Thema sein.

Infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine erwartet Liskow weiter steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel. Die privaten Haushalte würden entsprechend umschichten, Gastronomie und Handel am Ende die Leidtragenden sein. Dafür forderte Liskow Kompensationsprogramme. Zudem forderte der Oppositionspolitiker eine Überarbeitung der Außenhandelss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.