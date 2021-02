Argentiniens Ex-Präsident : Carlos Menem gestorben

Als politischer „Enkel“ von Ex-Präsident Juan Domingo Perón war er von 1989 bis 1999 Präsident Argentiniens. Nun ist Carlos Menem im Alter von 90 Jahren gestorben.

Buenos Aires | Der ehemalige argentinische Präsident Carlos Menem ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Télam unter Berufung auf Angehörige. Menem starb demnach in einer Klinik in Buenos Aires, in die er im Dezember mit einer Harn...

