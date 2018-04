Erste Reaktionen : BVerfG-Urteil zur Grundsteuer: Bemessung über Einheitswert ist verfassungswidrig

Eine Neuregelung muss bis 2019 her. Als Konsequenz könnte Wohnen deutlich teuer werden. Drei Modelle sind denkbar.

von Till Lorenz und dpa

10. April 2018, 19:13 Uhr

Karlsruhe | Das Bundesverfassungsgericht hat die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer in Westdeutschland für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber eine kurze Frist zur Neuregelung gesetzt. Die Steuer darf nur noch bis Ende 2019 auf Grundlage des alten Gesetzes erhoben werden, entschied der Erste Senat am Dienstag in Karlsruhe. Die aktuellen Regelungen zur Einheitsbewertung verstoßen demnach gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes.

Wegen des hohen Aufwands für eine Neufestsetzung können die alten Werte nach einer Neuregelung noch bis zu fünf Jahre weiter genutzt werden, längstens bis Ende 2024. (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12).

Was ist die Grundsteuer? Grundgedanke ist, dass Grundstücke und Gebäude Kosten für die Kommunen verursachen, die zum Beispiel die Infrastruktur unterhalten. Die Eigentümer sollen diese Lasten mittragen. Dazu gibt es die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliches Vermögen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude. Die Bemessungsgrundlage ist bundesweit einheitlich geregelt. Jede Kommune bestimmt aber mit einem Hebesatz die tatsächliche Höhe der Steuer. Die Grundsteuer deckt etwa zehn Prozent der kommunalen Steuereinnahmen und ist damit eine wichtige Finanzierungsquelle. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2016 bei rund 400 Millionen Euro. Die Grundsteuer B brachte etwa 13,3 Milliarden Euro. Die Grundsteuer wird an Mieter weitergegeben und ist Teil der Nebenkosten.

Wie wird die Grundsteuer berechnet? Ein je nach Art des Grundstücks oder Gebäudes unterschiedlicher Anteil des Einheitswertes ist die Grundsteuermesszahl - für Wohnungen beträgt sie zum Beispiel 3,5 von Tausend. Wenn der Einheitswert 20.000 Euro beträgt, errechnet sich ein Grundsteuermessbetrag von 70 Euro (20.000 geteilt durch 1000 multipliziert mit 3,5). Diese 70 Euro werden mit dem von jeder Gemeinde individuell festgelegten Hebesatz multipliziert. Liegt er bei 500 Prozent, beträgt die Steuer 350 Euro pro Jahr. Der Hebesatz ist je nach Kommune sehr unterschiedlich und reicht von weniger als 100 bis mehr als 900 Prozent.

Was ist der Einheitswert? Für jedes der mehr als 35 Millionen Grundstücke in Deutschland ist ein Wert festgelegt. Eigentlich sollte dieser alle sechs Jahre neu festgestellt werden, damit Veränderungen etwa der Bausubstanz oder des Umfeldes berücksichtigt werden können. Das ist in Paragraf 21 des Bewertungsgesetzes festgelegt. Doch zu Neubewertungen ist es wegen des hohen Aufwands nicht gekommen. So sind die Differenzen bei vergleichbaren Häusern in ähnlicher Lage im Laufe der Jahrzehnte immer größer geworden. Bei Sanierungen oder Aufteilung in Eigentumswohnungen gibt es allerdings auch Neubewertungen.

Was sagt der Bundesfinanzhof? Das Gericht sieht eine Verfassungswidrigkeit spätestens ab dem Jahr 2009. Die Richter monieren einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 1). Nach einem Beschluss vom 22. April 2014 (II R 16/13) kommt es darauf an, ob es durch den Verzicht auf Hauptfeststellungen zu Wertverzerrungen bei den Einheitswerten innerhalb einer Gemeinde kommt. Die Richter sind überzeugt, dass dies besonders in größeren Städten der Fall ist. Was könnte das Bundesverfassungsgericht entscheiden? Nach der Verhandlung gingen die Beteiligten davon aus, dass der Erste Senat die Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt. Unwahrscheinlich ist eine Entscheidung, die der Steuer komplett die Grundlage entzieht, so dass sie nicht weiter erhoben werden kann. Üblicherweise räumt das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist ein, eine verfassungskonforme Regelung zu beschließen. Die Länder rechnen mit bis zu zehn Jahren Zeitbedarf. Von Kommunen und Verbänden kommt die Forderung nach schnellem Handeln. Der Eigentümerverband Haus & Grund hält zwei Jahre für angemessen.

Das Bundesverfassungsgericht entschied über drei Vorlagen des Bundesfinanzhofs und zwei Verfassungsbeschwerden, die sich alle gegen die Besteuerung von Grundstücken auf Basis der Einheitswerte im Westen von 1964 richteten. In den neuen Bundesländern gehen die Werte sogar auf das Jahr 1935 zurück. Da dem Gericht nur Fälle aus den westlichen Bundesländern vorlagen, bezieht sich das Urteil formaljuristisch auch nur auf sie. In den neuen Ländern gelten besondere Regeln, die verfassungsrechtlich gesondert überprüft werden müssten. Es sei aber nicht ausgeschlossen, die Maßstäbe der Entscheidung zu übertragen, entschied das Gericht. Außerdem nicht geprüft hat das Gericht die Bewertung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen

Das Bewertungsgesetz sieht vor, dass alle Grundstücke im Abstand von sechs Jahren neu bewertet werden sollen. Das sei seit der letzten Hauptfeststellung von 1964 aber nie geschehen, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhof. Damit bleibe die gesamte Entwicklung des Immobilienmarktes in dieser Zeit außer Acht.

Erste Reaktionen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will sicherstellen, dass es nicht zu Steuererhöhungen für Grundeigentümer und Mieter kommt. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande der ersten Klausur des neuen schwarz-roten Kabinetts in Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Eine Neuregelung müsse auch sicherstellen, dass die Gemeinden ihre Aufgaben gut wahrnehmen könnten. „Das wird uns mit konstruktivem Geist auch gelingen, und natürlich mit der notwendigen Geschwindigkeit, die jetzt angesagt ist. Ich bin überzeugt, dass es jetzt schnell darauf ankommt, dass sich Bund und Länder zusammensetzen, dass auch mit den Gemeinden gesprochen wird.“

Die Industrie hat den Gesetzgeber nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer aufgefordert, schnell eine „effiziente und verfassungsfeste Neuregelung“ zu verabschieden. „Aus Sicht der Industrie ist eine Regelung nötig, die auf eine vollständige Neubewertung verzichtet“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Dienstag in Berlin. „Es sei sinnvoll, Grundstücks- und Gebäudegrößen als Berechnungsgrundlage heranzuziehen.

Eine völlige Neubewertung der rund 35 Millionen Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftlicher Betriebe würde zu einem enorm hohen Bewertungsaufwand für Unternehmen führen. „Das ist unbedingt zu vermeiden.“ Die Politik sollte im Auge behalten, dass eine Neuregelung aufkommensneutral bleiben muss. „Alles andere wäre angesichts des weltweiten Trends, Steuern zu senken, eine Steuererhöhung durch die Hintertür“, sagte Lang.

„Ich begrüße das Urteil und fordere den Gesetzgeber auf, zügig tätig zu werden“, sagte Andreas Breitner, der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). „Die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern müssen jetzt im Bundesrat den Vorschlag Hamburgs unterstützen, ein flächenorientiertes und weitgehend aufkommensneutrales Modell zu verabschieden“, denn das oberste Ziel müsse sein, „Mieterinnen und Mieter nicht weiter zu belasten.“ Bei genanntem Modell wird der Grundstückswert an die bewohnte Fläche gekoppelt.

Auch der Bund der Steuerzahler verlangt, dass die Bürger nicht stärker belastet werden: „Die Politik verlangt von Bauherren und Wohnungswirtschaft, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dann muss sie auch dafür sorgen, dass die Wohnnebenkosten nicht steigen. Steuern und Abgaben dürfen nicht zur zweiten Miete oder doppelten Belastung werden“, heißt es in einer Presseerklärung.

Insgesamt wird in Deutschland für mehr als 35 Millionen Grundstücke Grundsteuer erhoben. Sie steht den Kommunen zu und bringt aktuell etwa 14 Milliarden Euro im Jahr ein. Eine Neuregelung der Grundsteuer ist seit Langem geplant, wurde vor der letzten Bundestagswahl jedoch nicht mehr beschlossen. Die große Koalition hat eine Reform vereinbart. Es gibt mehrere Modelle mit unterschiedlich großem Aufwand bei der Neufestsetzung. Eine Neuregelung könnte je nach Art von Grundstück und Immobilie zu deutlichen Veränderungen der Steuerlast führen. Insgesamt soll das Aufkommen den Plänen zufolge aber etwa gleich bleiben.

Drei verschiedene Modelle zu einer Neuregelung stehen jetzt zur Debatte

Das Modell, das von der Mehrheit im Bundesrat und auch von Schleswig-Holstein favorisiert wird, stellt auf den Kostenwert als Berechnungsgrundlage ab – und nicht mehr auf den Verkehrswert. Nach diesem Modell wäre bei unbebauten Grundstücken der Bodenrichtwert der Gutachterausschüsse maßgeblich. Bei bebauten Grundstücken käme der Wert des Gebäudes hinzu, der sich dann künftig aus der Bruttogrundfläche der Immobilie und den pauschalen Herstellungskosten ergeben würde. Von diesem Wert könnten je nach Baujahr bis zu 70 Prozent des Wertes wegen Altersminderung abgezogen werden.



Kritiker halten dieses Verfahren für kompliziert. Alle 35 Millionen Gebäude in Deutschland müssten neu bewertet werden – und diese Bewertungen müssten regelmäßig aktualisiert werden. Das hat bekanntlich schon bei der alten Variante nicht geklappt. Kritiker verweisen zudem darauf, dass so letztlich Investitionen bestraft würden. Alexander Blažek vom Eigentümerverband „Haus&Grund“ in Schleswig-Holstein fürchtet zudem massive Mehrkosten, wenn Steuermesszahlen und Hebesätze nicht angepasst werden.



. Ob und wie ein Grundstück bebaut ist, spielt dabei formal keine Rolle mehr. Stattdessen zählen nur die Grundstücksgröße und der Bodenwert. Eine aufwendige Neubewertung wäre somit nicht nötig. Die Befürworter gehen davon aus, dass diese Steuer die Grundstückseigentümer dazu veranlasst, die Flächen effizient zu nutzen. „Haus & Grund“ wiederum befürwortet eine wertunabhängige Variante, bei der nur Grundstücks- und Gebäudeflächen als Bemessungsgrundlage herangezogen werden. Hinzu käme ein Faktor, der es erlaubt nach Gebäudearten zu differenzieren. Eine Bewertung der Gebäude wäre nicht notwendig. Einen starken Fürsprecher dieses Modells dürfte es in der Bundesregierung geben, wenn er glaubhaft bleiben will: Finanzminister Olaf Scholz (SPD), ehemals Erster Bürgermeister in Hamburg. Die Hansestadt hat gegen den Reform-Vorschlag des Bundesrates gestimmt – und gemeinsam mit Bayern für die wertunabhängige Variante geworben.

Welche Art der Grundsteuerbemessung ist am Vernünftigsten?