Verkehr : Busanbieter: Geflüchtete sollen ab Juni Tickets zahlen

Die bisher kostenlosen Busfahrten für Flüchtlinge aus der Ukraine entfallen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ab Juni. Darauf hat die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) am Donnerstag in Neubrandenburg hingewiesen. Vom 1. Juni an müssten Frauen, Kinder und Männer aus der Ukraine wie andere Fahrgäste die üblichen Fahrscheine für Busfahrten zwischen Demmin, Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren vorweisen. Eine Begründung für den Schritt wurde nicht genannt.

Die MVVG ist für den Busverkehr in dem ...

