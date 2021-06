Drei Tage Staatstrauer : Burkina Faso: Mehr als 100 Tote bei Anschlag

Burkina Faso trauert. Mehr als 100 Menschen sind bei einem Überfall auf ein Dorf im Norden des Landes getötet worden. Es ist der schlimmste Angriff seit Jahren. Die EU spricht von Terroranschlägen.

Ouagadougou | Bei einem Anschlag in dem westafrikanischen Staat Burkina Faso sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Der „barbarische Angriff“ habe sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet, sagte der Präsident Roch Kabore auf Facebook. Bewaffnete hätten das Dorf Solhan in der nördlich gelegenen Sahel-Region angegriffen, hieß es weiter. Die Europäisc...

