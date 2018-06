Satire gegen Aluhut : Bundeszentrale startet Kurzfilm-Offensive gegen Verschwörungstheorien

„Wahre Welle TV“ heißt der Kanal, auf dem das Fundament von Wahrheitskonstrukten durchgeschüttelt werden soll.

von Götz Bonsen mit dpa

25. Juni 2018, 13:32 Uhr

Verschwörungstheorien haben Flügel. Doch wie soll man umgehen mit der Dynamik der „alternativen“ Welttheorien und dem verstörenden Chaos, das die Produkte anrichten können? Wie kommt man hinein und wie hinaus aus der diskursiven Einbahnstraße? Erreicht man die Menschen mit entlarvendem Humor? Mit strikter Aufklärung? Oder gar mit der Aluhut-Keule? In jedem Falle ist die Weltabgewandtheit der „Truther“ und Revisionisten ein Fall für die politische Bildung. Jetzt wurde das Online-Angebot „Wahre Welle TV“ gestartet – und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „Inside Job“.

„Wahre Welle TV“ sei ein „Satireprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung 2018", heißt es nun, wer dahinter steckt, war zunächst nicht bekannt gemacht worden. Zu sehen gibt es sechs Filme, die die fehlende Logik der prominentesten Theorien auf „skurrile, realitätsferne Art“ deutlich machen sollen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mal geht es um die Behauptung, der Terrorangriff vom 11. September 2001 sei von der amerikanischen Regierung inszeniert worden, mal um die Vorstellung, die Erde sei eine Scheibe.

Auf shz.de haben wir uns diesem Phänomen einmal spielerisch genähert: „Quartett der Verschwörungstheorien – Die Welt verstehen und ausdrucken“.

Das neue Bildungsangebot solle Zielgruppen ansprechen, die konventionellen Medien oft nur noch wenig Beachtung schenkten, so der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger. „Über Webvideos und Satire erreichen wir vor allem die Netzcommunity. Sie wollen wir dafür sensibilisieren, nicht alles zu glauben, was man in sozialen Netzwerken liest und hört.“ Bereits in der vergangenen Woche hatte „Wahre Welle TV“ in sozialen Medien wie Facebook seinen Start angekündigt: „Was viele Menschen schon wissen, aber sich nicht zu sagen trauen. Wir sprechen es aus!“.