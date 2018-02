EPa-Pakete : Bundeswehr leidet unter Lieferschwierigkeiten bei Einmannpackungen

Sie enthalten alles, was ein Soldat in der Not zum Überleben braucht – doch jetzt gehen der Bundeswehr die Versorgungspakete aus.

Mit den Gewehren lässt sich nicht vernünftig schießen, die Flugzeuge sind nicht einsatzbereit, neue Fregatten weisen diverse Mängel auf – bei der Bundeswehr hakt es an vielen Ecken und Enden. Nun gibt es offenbar auch noch Probleme bei der Verpflegung der Truppe. Die Menge der Fertiggerichte, die sogenannten Einmannpackungen (EPa), ist zurückgegangen und hat inzwischen ein internes Mindestmaß unterschritten.

„Die EPa-Bestände liegen unter dem sogenannten Sicherheitsbestand“, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Anfrage. Um welche Mengen es sich dreht, welches Niveau der Sicherheitsbestand hat, ist „Verschlusssache“. Zuvor hatte das Onlineportal Augengeradeaus.net über die Schwierigkeiten bei der Truppe berichtet.

Sei die Versorgung durch „eine Küche nicht möglich, so kann sich der Soldat durch EPa verpflegen“, so schreibt es die Bundeswehr selbst auf ihrer Internetseite. Drei verschiedene Typen mit unterschiedlichen Fertiggerichten und Brotbelägen gibt es demnach. Das Problem: Es sind keine handelsüblichen Produkte – und das hat Folgen. Die Anzahl der Anbieter sei begrenzt, aufwändige Herstellungs- und Prüfverfahren sowie zum Teil europaweite Ausschreibungen würden viel Zeit in Anspruch nehmen, so die Sprecherin. „Dadurch kam es zu Verzögerungen bei der Lieferung.“

Neue Verträge für mehr Versorgungssicherheit

Auch fünf Jahre nach der Herstellung soll der Inhalt der EPa noch „uneingeschränkt verzehrt werden“ können, schreibt die Bundeswehr. Vorausgesetzt freilich, dass die Pakete, dann tatsächlich verfügbar sind, die es auch in einer leichten Version gibt – letztere übrigens nicht etwa für den „figurbewussten Soldaten“, sondern für besonders schwer mit Gepäck beladene Kräfte.

Doch sind sie das? Laut der Sprecherin vom Bundesamt können alle Einsätze sowie „einsatzgleiche Verpflichtungen und Zertifizierungsübungen“ bedient werden. „Auch Ausbildungsvorhaben, für die die Ausgabe von EPa unverzichtbar ist, werden unterstützt“, sagte sie weiter und schränkte doch ein, dass gleichwohl „aufgrund dieser Priorisierungen nicht alle Anforderungen der Verbände derzeit gleichrangig bedient werden“ können.

In Zukunft soll jedoch alles wieder beim Alten sein. „Um Engpässen entgegenzuwirken, wurden langfristigere Verträge geschlossen“, erklärte die Bundesamts-Sprecherin. Wieso dies nicht schon früher gemacht wurde, blieb unklar.

Das Bundesverteidigungsministerium verwies bei Anfrage auf die Antworten des Bundesamtes und wollte sich nicht separat äußern. Auch der Deutsche Bundeswehrverband als Interessenvertretung der Beschäftigten wollte das Fehlen von EPa nicht kommentieren.