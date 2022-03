Mecklenburg-vorpommern : Bundeswehr hilft wegen Personalausfällen in Klinik Demmin

Aufgrund vieler Mitarbeiter-Ausfälle vor allem durch die Corona-Pandemie erhält das Krankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) Hilfe von der Bundeswehr. Wie die Klinik am Dienstag mitteilte, kommen sechs Frauen und Männer in Uniform als „helfende Hände“ zum Einsatz. Die Soldaten aus Torgelow in Vorpommern sollen über zwei Wochen unter anderem beim Transport von Patienten und bei der Essenversorgung helfen. Dadurch soll vor allem die Pflege der Kranken gewährleistet werden.

Hintergrund sei, dass etwa 70 der 430 Mitarbeiter derzeit ausgefallen sind. „Wir hoffen sehr, dass sich die Personalsituation mit dem weiteren Abflachen der Omikronwelle in den nächsten Wochen entspannt und wieder ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen“, sagte Klinik-Geschäftsführer Kai Firneisen. Hilfe von der Bundeswehr gib...

