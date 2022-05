Ukraine : Bundeswehr bringt verletzte Ukrainer nach Norddeutschland

Ein Spezialflugzeug der Bundeswehr hat Dutzende Kriegsverletzte aus der Ukraine nach Norddeutschland gebracht. Der Airbus A310 MedEvac landete am Donnerstagnachmittag auf dem Flughafen in Hamburg-Fuhlsbüttel, wie dpa-Fotoreporter berichteten. Laut Sanitätsdienst der Bundeswehr sollten 33 Patienten und 6 Begleitpersonen an Bord der Maschine sein. Die „fliegende Intensivstation der Luftwaffe“ war am Vormittag in Köln gestartet und hatte die kranken und verletzten Ukrainer aus Polen abgeholt.

Am Hamburger Flughafen standen Dutzende...

