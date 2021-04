KSK sichert Abzug : Bundeswehr-Auftrag in Afghanistan „ist beendet“

Der deutsche Truppenabzug läuft. Aber noch sind mehr als 1000 Soldaten in Afghanistan, und in den nächsten Wochen lauern besondere Gefahren. Die Bundeswehr ist vorbereitet.

Berlin | Die Bundeswehr hat nach fast 20 Jahren in Afghanistan am Freitag offiziell mit dem Abzug begonnen. „Unser Auftrag in Afghanistan ist beendet“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Bis spätestens September soll die Nato-Mission „Resolute Support“ das Land verlassen haben. Bis dahin rechnen Militärstrategen mit zusätzlichen Gefahren durch möglich...

