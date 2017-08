Hintergrund und Analyse : Bundestagswahl 2017: Für welche Flüchtlingspolitik die Parteien stehen

Berlin | Welche Partei passt am besten zu mir? Wie unterscheiden sie sich in den einzelnen Themengebieten? Wo setzen sie ihre Schwerpunkte? Das sind die Fragen, die sich die Wähler in Deutschland vor der Bundestagswahl am 24. September stellen. In regelmäßigen Abständen gibt unsere Zeitung einen Einblick in die Wahlprogramme der Parteien. Das heutige Thema: Die Flüchtlingspolitik

Die Forderungen der Parteien zum Thema Integration und Asyl differieren zum Teil sehr stark. Nach einer heftigen Debatte in der Union, in der vor allem die CSU eine Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen forderte, steht davon im Regierungsprogramm der CDU kein Wort – ebenso wenig wie der Begriff „Einwanderungsgesetz“. Einig ist sich die Union, dass sich die Situation des Jahres 2015 mit einem Zuzug von fast einer Million Flüchtlingen nicht wiederholen soll. „Nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens wollen wir entsprechende Verträge auch mit afrikanischen Ländern abschließen“, heißt es im Programm. Wenn ein Asylantrag rechtskräftig abgelehnt ist, will sich die Union verstärkt dafür einsetzen, diese Menschen abzuschieben – auch nach Afghanistan. Ausländer sollen bei Kommunalwahlen nicht wählen dürfen.

Auf der anderen Seite wollen CDU und CSU mehr Sprachkurse für Zugezogene: „Wir streben an, dass Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben wollen, Deutsch lernen.“ Ziel sei, dass jeder schnellstmöglich Arbeit findet und nicht mehr auf staatliche Leistungen angewiesen ist. Wer sich allerdings der Integration verweigere, müsse mit Konsequenzen bis zum Verlust der Aufenthaltsbescheinigung rechnen.

Der AfD gehen diese Forderungen nicht weit genug. Die Partei, die zum ersten Mal in den Bundestag will, fordert eine Grenzschließung, um Deutschland vor „überwiegend beruflich unqualifizierten Asylbewerbern“ zu schützen. Dazu heißt es: „Vorrang vor Zuwanderung haben familien- und bevölkerungspolitische Maßnahmen.“ Flüchtlinge sollen Zuflucht außerhalb der EU-Grenzen finden. Für ausländische Straftäter sollen Haftanstalten außerhalb Deutschlands geschaffen werden, die unter deutscher Leitung stehen. Ländern, die ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen, soll die Entwicklungshilfe gekürzt werden. Die AfD fordert in Deutschland geborenen Kindern von Migranten die Staatsbürgerschaft zu verweigern und spricht sich gegen den Familiennachzug aus. Zusätzlich sollen in Deutschland lebende EU-Bürger vier Jahre lang aus dem Sozialsystem ausgeschlossen werden.

Die SPD steht hingegen für eine humanitärere Flüchtlingspolitik: Das Grundrecht auf Asyl soll unangetastet bleiben, abgelehnte Flüchtlinge konsequent in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden – allerdings nicht nach Afghanistan. Wer mindestens zwei Jahre in Deutschland lebt, Arbeit hat oder zur Schule geht und nicht straffällig geworden ist, soll bleiben dürfen. Allerdings sollten die Flüchtlinge europaweit solidarisch aufgeteilt werden. Zur Bekämpfung der Fluchtursachen will die Partei das UN-Flüchtlingshilfswerk mit mehr Geld ausstatten. Außerdem möchte die Partei freiwillige Rückkehrer fördern und mehr Sprachkurse schaffen. Dauerhafte Einwanderung soll durch ein Punktesystem, das bestimmte Qualifikation erfasst, geregelt werden. Die Sozialdemokraten möchten eine Einwanderungsquote einführen, die der Bundestag festlegt.

Die Linke fordert hingegen legale und sichere Fluchtwege, ein Bleiberecht für alle sowie einen sofortigen Abschiebungsstopp: Man werde sich nicht damit abfinden, „dass Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Tod und Folter abgeschoben werden“, heißt es im Wahlprogramm. Das Abkommen mit der Türkei will die Linke kündigen. Deutschland sei ein Einwanderungsland. Die Linke kritisiert die Diskriminierung von Asylbewerbern am Arbeitsmarkt und fordert den Mindestlohn für alle. Dazu möchte die Linkspartei den Fluchtursachen in den Herkunftsländern mehr Entwicklungshilfe und einem faireren globalen Handel entgegensetzen – gegen „einen ungerechten Welthandel und den globalen Kapitalismus“. Außerdem will die Partei Waffenexporte verbieten.

Die Grünen wollen Flüchtlingen Schutz und Heimat bieten. Wie die Linke wollen sie Fluchtursachen bekämpfen, legale Fluchtrouten einrichten, ein schnelleres und faireres Asylverfahren durchsetzen sowie Integration fördern – allerdings mit einem Integrationsgesetz und mehr Geld für Kommunen. Abschiebungen in Krisen- und Konfliktgebiete, wie Afghanistan seien inakzeptabel. Die Grünen fordern eine faire Handelspolitik mit armen Ländern, einen Stopp der Rüstungsexporte und mehr Geld für humanitäre Hilfe. Der Familiennachzug soll vereinfacht, Residenzpflicht und Wohnsitzauflage abgeschafft werden. Flüchtlinge sollen schneller Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die Grünen positionieren sich gegen Zäune in Europa: „Diese Abschottung ist unmenschlich“, heißt es im Programm. Die Grünen wollen eine faire Verteilung der Flüchtenden innerhalb der EU-Staaten. Das Abkommen mit der Türkei möchte die Partei auflösen.

Die FDP steht zum Grundrecht auf Asyl, will aber eine klarere Unterscheidung zwischen Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern. Zuzug soll durch ein Punktesystem, das Qualifikationen auflistet, geregelt werden. Flüchtlinge stünden dann bei der Arbeitssuche mit einwanderungswilligen Fachkräften in Konkurrenz. Den gesetzlichen Mindestlohn für Flüchtlinge möchte die FDP abschaffen. Zuwanderer sollen die doppelte Staatsangehörigkeit schon nach vier, nicht erst nach acht Jahren erworben können. Spätestens in der vierten Generation sollen sich Eingebürgerte für einen Pass entscheiden. Und in Sachen Integration erklären sie: „Wir lehnen es prinzipiell ab, wenn eine Mehrheit versucht, dem einzelnen Individuum ihre Kultur aufzuzwingen.“

In der nächsten Folge unserer Analysereihe zur Bundestagswahl am 24. September geht es um die Steuerpolitik.

von Kay Müller

erstellt am 26.Aug.2017 | 09:04 Uhr